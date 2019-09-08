СМИ: в Японии из-за тайфуна 900 тыс. домов остались без света

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 жителей центральных и восточных регионов Японии пострадали из-за тайфуна "Факсай", который обрушился на страну минувшей ночью. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Тропический шторм привел также к обрывам линий электропередачи и масштабному отключению энергии. Без света остались около 900 тыс. домов преимущественно в соседней с Токио префектуре Тиба, куда пришелся основной удар стихии. Там ведутся работы по восстановлению поврежденных участков сети.

Сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах около 40 м/с, а порывы достигают 60 м/с.

"Факсай" стал 15-м по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане.