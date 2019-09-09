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СМИ: в Японии отменили более 120 авиарейсов из-за тайфуна "Факсай"

Как передает телеканал NHK, изменения касаются преимущественно рейсов из токийских аэропортов Нарита и Ханэда

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Японские авиакомпании отменили в понедельник 124 внутренних рейса из-за тайфуна "Факсай", обрушившегося на столичный регион и другие восточные префектуры страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Изменения в расписании касаются преимущественно рейсов из токийских аэропортов Нарита и Ханэда.

Также нарушено движение железнодорожного транспорта. Ряд компаний, включая крупнейшего в Японии оператора JR, отменили в Токио все поезда в ранние часы вплоть до 08:00 (02:00 мск). Сейчас движение столичных электричек постепенно входит в график, поскольку тайфун переместился в другом направлении и ливни со штормовым ветром прекратились. Токийское метро работает в штатном режиме.

"Факсай" стал 15-м по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас он находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах достигает 60 м/с.

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