Четыре гражданина Южной Кореи заблокированы на перевернувшемся у берегов США судне

ТАСС, 9 сентября. Четыре гражданина Республики Корея заблокированы на перевернувшемся накануне у атлантического побережья США грузовом судне. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

Ранее Береговая охрана США информировала, что грузовое судно Golden Ray, следовавшее в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозившее автомобили, перевернулось у берегов штата Джорджия. На борту судна начался пожар, однако сотрудникам Береговой охраны удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды.

По данным южнокорейского МИД, четыре моряка предположительно оказались заблокированы в машинном отделении судна, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

Главы министерства иностранных дел, оборонного и ряда других ведомств, отмечает агентство, вскоре проведут заседание, на котором помимо прочих будет решаться вопрос об отправке спасателей к месту аварии. В настоящее время на месте происшествия работают американские пограничники. Они осуществляют поиск пропавших моряков, установить причину случившегося пока не удалось.