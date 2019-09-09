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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кашмире

Подземные толчки ощущались в районе линии контроля

ТАСС, 9 сентября. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе линии контроля в Кашмире. Об этом в понедельник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии располагался в 88 км к северо-востоку от индийского города Патханкот с населением более 150 тыс. жителей. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Как отмечает телеканал Geo.tv, толчки ощущались в пакистанской столице Исламабаде, а также в городах Кохат, Мьянвали и Саргодха на севере страны.

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ИндияПакистан
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