Движение на трассе в Ленобласти восстановлено после ДТП с микроавтобусами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе Р-23 восстановлено после ДТП в Лужском районе Ленинградской области с участием трех микроавтобусов, в результате которого погибли два человека и не менее двух пострадали, сообщили в Упрдор "Северо-Запад".

Ранее из-за аварии на участке трассы было организовано реверсивное движение.

"Движение автомобильного транспорта на 114 км федеральной дороги Р-23 "Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия" в Лужском районе Ленинградской области с 11:20 мск осуществляется в штатном режиме. Претензий в связи с данным ДТП к дорожным службам нет", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

ДТП с участием трех микроавтобусов произошло в понедельник около 08:30 мск. Участниками аварии, по сообщению управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стали три микроавтобуса: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения.

В результате ДТП погибли два человека, а также не менее двух пострадали. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства происшествия.