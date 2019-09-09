В Крыму за сутки спасли из воды 13 человек, купавшихся в шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Крыму за сутки помогли выбраться из воды 13 отдыхающим, которые купались в море во время шторма, еще пять человек погибли. Об этом в понедельник сообщается на сайте республиканского МЧС.

Шестибалльный шторм зафиксировали в районе Ялты в воскресенье. "За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано семь происшествий, погиб один человек, тела четырех людей не извлечены из воды [тоже погибли], спасено 13 человек", - говорится в сообщении. Извлечь тела погибших, которые находятся в труднодоступных местах в районе "Ласточкиного гнезда", пляжа "Солярис" и поселка Отрадное под Ялтой, планируют сегодня, уточняется в сообщении.

В ГУ МЧС по Крыму также уточнили, что в числе 13 спасенных оказались двое детей. В бухте в районе Генеральских пляжей села Курортное спасатели помогли 9-летнему мальчику, который пытался удержаться на плаву, забравшись в расщелину между камнями.

"Большинство пострадавших оказались в подобной ситуации из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности на воде. Особенно опасно плавать в море при сильном ветре, даже людям с хорошей физической подготовкой", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Крыму Александра Еремеева.

Усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с вновь ожидается в регионе во второй половине дня и до конца суток, а также в течение 10 и 11 сентября, сообщается на сайте МЧС по Крыму. В течение трех дней на полуострове будет действовать штормовое предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму накануне сообщали о двух погибших - мужчине и женщине, которые не смогли выбраться из воды.