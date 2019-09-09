СМИ: при взрыве на западе Йемена пострадали 10 человек

ТАСС, 9 сентября. Мощный взрыв прогремел в понедельник в одном из районов портового города Ходейда, расположенного на западе Йемена. Как передал телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва есть погибшие и раненые среди гражданских лиц.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел на складе вооружений, принадлежащем мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы). Об обстоятельствах взрыва и точном числе жертв и пострадавших телеканал информации не приводит.

Между тем новостной портал Al Masirah, контролируемый "Ансар Аллах", указывает, что причиной взрывов в Ходейде стал обстрел силами аравийской коалиции жилого района Аз-Заафаран, по которому было выпущено несколько реактивных снарядов. По предварительным данным, которые приводит портал, не менее 10 местных жителей получили осколочные ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

На состоявшихся в начале декабря 2018 года в Стокгольме межйеменских консультациях был достигнут ряд договоренностей, в том числе по ситуации в порту Ходейда, который долгое время оставался ареной ожесточенных столкновений. Хуситы и правительство в рамках подписанного в Стокгольме соглашения условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салиф и Рас-Иса. Однако, до сих пор стокгольмские соглашения не соблюдаются, стороны конфликта обвиняют друг друга в их постоянном нарушении.