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В Москве задержали мужчину при попытке украсть декоративное дерево около кафе

Инцидент произошел на Новом Арбате

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося похитить саженец туи с территории одного из кафе на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по России по Москве.

"В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя столицы. Мужчина сообщил, что у одного из кафе на улице Новый Арбат неизвестный мужчина выдернул из земли и пытался похитить саженец декоративного дерева. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого - 40-летнего жителя столицы. Саженец дерева был изъят", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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