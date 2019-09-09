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В Тульской области в аварии с рейсовым автобусом пострадали десять человек

Некоторых из них госпитализировали в тяжелом состоянии

ТАСС, 9 сентября. Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на 83-м километре дороги Калуга - Тула - Михайлов - Рязань, десять человек получили травмы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в УМВД по Тульской области.

"Примерно в 11:20 на 83-м километре дороги Калуга - Тула - Михайлов - Рязань столкнулись микроавтобус, который ехал по маршруту Алешня - Тула, и легковой автомобиль с орловскими номерами. По предварительным данным, в аварии пострадали десять человек", - сказал собеседник агентства.

Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнил он. Среди пострадавших нет детей. Обстоятельства ДТП уточняются.

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