Следственный комитет возбудил дело после гибели женщины в роддоме Владимира

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 25-летней женщины после рождения ребенка в роддоме №2 Владимира. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело после смерти 25-летней жительницы города Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина поступила в родильный дом № 2 города Владимира 5 сентября 2019 года, на следующий день у нее начались роды, которые, по предварительной оценке, протекали в контролируемом режиме. После появления на свет новорожденной женщине потребовалась помощь реаниматолога. Но реанимационные мероприятия не принесли результата, в 21:35 6 сентября врачи констатировали смерть пациентки.

По делу работает группа следователей, изъяты документы о ходе наблюдения беременности, а также видеозаписи и иные материалы, которые позволят объективно оценить ситуацию и правильность действий медицинских сотрудников.

Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Новорожденная девочка находится в ОДКБ под наблюдением врачей. Следствие взаимодействует с руководством департамента здравоохранения администрации области, которым проводится ведомственная проверка.