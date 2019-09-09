Житель Саратовской области осужден за торговлю поддельным алкоголем

САРАТОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд вынес приговор жителю Саратовской области, у которого правоохранители изъяли партию поддельного алкоголя стоимостью 5 млн рублей. Мужчина осужден на два года колонии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Житель города Ершова признан виновным по статье 171.1 УК РФ ("Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Как выяснили следователи, с июля по декабрь прошлого года 34-летний мужчина хранил крупную партию поддельного алкоголя у себя в частном доме, здесь же он торговал им. Злоумышленника вычислили сотрудники УФСБ. Общая стоимость изъятой продукции превысила 5 млн рублей.

"Мужчине назначено 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.