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Прокуратура Москвы подала иск к блогеру Навальному и ряду сотрудников ФБК

В Черемушкинском суде при этом сообщили, что иск оставлен без движения и возвращен истцу для устранения нарушений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Прокурора Москвы подала иск к блогеру Алексею Навальному и некоторым сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, он поступил в Черемушкинский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Прокуратура Москвы подала в Черемушкинский суд иск к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК Георгию Албурову, Ивану Жданову, Любови Соболь, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, ведущему "Навальный Live" Владимиру Милову, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Александру Соловьеву и Илье Яшину. При этом иск оставлен без движения и возвращен истцу для устранения нарушений при его подаче", - сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, с чем именно связан иск, однако отметил, что надзорное ведомство требует взыскать с ответчиков "определенную сумму денег".

Пресс-секретарь суда Ирэна Козаева подтвердила ТАСС, что суд получил иск от прокуратуры Москвы и что он оставлен без движения, но подробности не сообщила.

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