Полиция Кировской области возбудила дело против мужчины, напавшего с ножом на участкового

КИРОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как в воскресенье житель Омутнинского района Кировской области напал с ножом на участкового уполномоченного полиции. Сейчас полицейский госпитализирован. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Кировской области.

"Следственным управлением СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемого жителя поселка Восточный возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 сентября около 14:00 мск у здания Дома культуры в поселке Восточный Омутнинского района к участковому, у которого был выходной, обратились местные жители. Они пожаловались на мужчину, который приставал к прохожим и разбил стекла в здании ДК. Полицейский попытался задержать нарушителя, однако злоумышленник ударил лейтенанта полиции ножом в живот.

Участковый госпитализирован, злоумышленник задержан.