Волонтер движения "Голос" Егоров арестован за хулиганство у управы района Дорогомилово

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Волонтер движения "Голос" Владимир Егоров арестован на пять суток за мелкое хулиганство у управы Дорогомиловского района на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде.

"Суд признал Егорова виновным по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и постановил арестовать его на пять суток", - сказал собеседник агентства, добавив, что судья зачел те двое суток, которые Егоров провел в полиции, поэтому под арестом он проведет лишь трое суток.

В воскресенье Егоров пытался пройти в помещение управы района Дорогомилово, на просьбу охранника ЧОП предъявить документы, удостоверяющие личность, и назвать цель визита, отвечать отказался, при этом провоцировал скандал. При попытке охранника остановить нарушителя, он ударил работника ЧОП в грудь, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал, после чего, несмотря на противодействие охраны, проследовал в помещение учреждения.

После этого охранник тревожной кнопкой вызвал наряд Росгвардии, который задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. В отношении задержанного было возбуждено административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ, он был задержан до суда.

В новость были внесены изменения (18:12 мск) — добавлены подробности во 2-м абзаце.