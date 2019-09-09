{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Нигерии ликвидировала троих подозреваемых в похищении людей

Еще 25 человек арестованы

ТАСС, 9 сентября. Трое подозреваемых в похищении людей убиты, еще 25 арестованы в рамках ряда операций, проведенных полицией в нигерийском городе Кадуна в выходные. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных органов безопасности.

Пресс-секретарь полиции Кадуны Якубу Сабо заявил, что несколько арестованных признали ответственность за недавнее похищение местного законодателя.

"Предпринимаются усилия, чтобы задержать других членов банды и забрать у них оружие", - сказал Сабо. Он также добавил, что полиция усилила патрулирование в районах, где были обнаружены убежища преступников.

Теги
Нигерия
Расследование нападения на Эллу Памфилову
Суд арестовал напавшего на Памфилову
Бахыта Карабалаева заключили под стражу до 6 ноября
Читать полностью