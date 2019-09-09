На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с ГСМ и взрывоопасными элементами

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Прицеп с топливом в колонне военной техники взорвался в Херсонской области при передислокации воинской части. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами (ГСМ), который произошел в Херсонской области, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. - В одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов".

Сообщается, что воинская часть осуществляла передислокацию на новое место службы. В результате взрыва нанесен ущерб в крупных размерах, так как в прицепе, помимо горюче-смазочных материалов, также перевозились конструктивные элементы защитной динамической брони, которые были полностью уничтожены.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.