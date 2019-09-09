Гендиректора "Дождя" вызвали на допрос в СК

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Об этом она в понедельник написала на своей странице в Facebook.

"Получили сегодня на почту web@tvrain.ru с электронного адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru вот такое письмо", - написала она, приложив копию повестки за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Рустама Габдулина.