Гендиректора "Дождя" вызвали на допрос в СК

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Об этом она в понедельник написала на своей странице в Facebook.
"Получили сегодня на почту web@tvrain.ru с электронного адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru вот такое письмо", - написала она, приложив копию повестки за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Рустама Габдулина.
Из документа следует, что Синдеевой надлежит прибыть на допрос 10 сентября в качестве свидетеля. С чем связан вызов на допрос, не уточняется.
Рустам Габдулин возглавляет следственную группу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Комментариями СК агентство ТАСС не располагает.