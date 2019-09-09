В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области, в результате сотрудник получил телесные повреждения, двое нападавших задержаны, один скрылся.

По данным полиции, инцидент произошел около 17:30 мск на Ропшинском шоссе в Петергофе (входит в состав Санкт-Петербурга) при проверке документов у водителя и двоих пассажиров машины ГАЗ.

"При проверке документов было установлено, что пассажиры являются гражданами из стран ближнего зарубежья, однако разрешающие документы на право нахождения на территории Российской Федерации у мужчин отсутствовали. Сотрудник полиции потребовал выйти из автомобиля и проследовать в отдел полиции для разбирательства. Граждане оказали сопротивление, не выполнили законные требования сотрудника полиции, в результате чего полицейскому были нанесены телесные повреждения", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что на месте были задержаны два человека, они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Еще одному удалось скрыться, сейчас его разыскивают.