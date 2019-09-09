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Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах

Среди жертв оказались двое детей и мужчина

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в голландском городе Дордрехт. Об этом сообщила в Twitter полиция Роттердама.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли двое детей и мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина. Она доставлена в близлежащую больницу в критическом состоянии.

Что послужило причиной инцидента пока остается неизвестным, однако в полиции не исключают, что речь идет о семейном конфликте.

По словам очевидцев, на место прибыло два медицинских вертолета, несколько машин скорой помощи и различные полицейские подразделения. Начато расследование инцидента.

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