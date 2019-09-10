Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Улицы, дома, школы, детсады и больницы оказались подтоплены из-за подъема уровня Амура и разлива рек и ручьев после дождей в Комсомольске-на-Амуре, подмыло одну из дамб. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Уровень Амура у города достиг 827 см при отметке опасного явления 650 см. Вода поднялась еще на 12 см за сутки. Гребень паводка сейчас находится здесь, гидрологи ждут дальнейшего повышения уровня еще на 20-30 см в ближайшее время, затем, по прогнозам, уровень стабилизируется и после должен пойти на спад", - сказал представитель администрации.

В городе подтоплены 127 частных домов, 451 приусадебный участок. В 65 домах в целях безопасности отключен свет. В пунктах временного размещения находятся 58 человек. Значительно осложнил ситуацию сместившийся с территории Китая тайфун "Линлин", принесший в Хабаровский край и на другие территории обильные осадки и ветер. В Комсомольске-на-Амуре в воскресенье выпало 83 мм осадков, что больше месячной нормы, дождь периодически продолжался днем в понедельник, сильный ливень прошел также этой ночью.

"Из-за резкого подъема воды в реке Силинка подмыло одно из защитных сооружений. Сейчас его снова будут отсыпать, плановые работы по отсыпке продолжатся и на других дамбах города", - сказал собеседник агентства. В этом районе подтопило зону отдыха "Силинский парк". После сильных дождей поднялся уровень воды в реке Теплый ключ, людей из ближайших поселков в границах города накануне предупреждали о возможной экстренной эвакуации в связи с опасностью перелива дамб. Там оставались на дежурство спасатели. Ночью оттуда в пункты временного размещения вывезли нескольких человек. Во вторник в районе Теплого ключа установят водоналивную дамбу.

Улицы города под водой

Прошедшими сильными дождями залило ряд улиц города. Вся ливневая канализация в городе закрыта уже больше двух недель из-за высокого уровня воды в Амуре, поэтому воде некуда уходить. Особенно сложная ситуация сейчас на 66 квартале, где водой залито обширное пространство. Людям приходится пробираться почти по колено в воде, многие ходят в резиновых сапогах, проезжающие машины вода захлестывает выше бампера. Воду откачивают насосами. В городе изменили маршруты нескольких автобусов из-за подтоплений.

Грунтовыми и дождевыми водами затоплены подвалы 273 многоквартирных домов, 30 школ и детских садов, в каких-то вода доходит до полутора метров. Также подтоплены подвалы больниц, в части пришлось отключать электроэнергию и переносить прием в другие здания. Вода зашла и в подвалы магазинов, где складируется продукция, некоторые в связи с этим устроили распродажи.

"Из-за подтопления грунтовыми водами подвальных помещений, сегодня отменены занятия в детских садах №134, 25, 1-м корпусе детского сада №100, школе №32 и Инженерной школе", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что возникла аварийная ситуация на объекте "Ростелекома", не работают короткие номера больниц и станций скорой помощи. Позвонить можно по другим телефонам.