США начинают выдавать срочные визы жителям пострадавших от урагана Багамских островов

ТАСС, 10 сентября. Посольство США на Багамских островах, пострадавших от урагана "Дориан", готово к рассмотрению обращений местных жителей на получение экстренных виз. Об этом говорится в понедельник в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

"Посольство США в Нассау открыто для рассмотрения заявлений на выдачу срочных виз, - отмечается в нем. - Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США в портах прибытия готовы к тому, что жители Багам могут попросить о временном переселении в США".

В сообщении излагаются требования к гражданам Багамских островов, желающим попасть в Соединенные Штаты. Основным из них является наличие действующих паспорта и американской въездной визы.

Для облегчения процесса прибытия жителей Багам в США министерство рекомендует транспортным компаниям координировать эвакуацию с властями двух стран. В заявлении отмечается, что американский филиал Красного Креста и Армия спасения совместно с властями штата Флорида продолжат оказывать содействие эвакуированным лицам, ищущим временного убежища в США.

В понедельник президент США Дональд Трамп предупредил о необходимости с осторожностью относиться к въезжающим в страну выходцам с пострадавших в результате урагана Багамских островов. "Дориан" обрушился на островное государство 1 сентября. Согласно последним данным, число погибших на архипелаге составляет не менее 44 человек. Около 13 тыс. строений оказались повреждены или разрушены.