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Ураган "Дориан"

Специалисты из Тринидада и Тобаго окажут помощь в восстановлении Багам после урагана

Группа будет работать 30 дней

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Тринидада и Тобаго направили на Багамские острова около 100 спасателей, медиков и инженеров для помощи в восстановлении инфраструктуры и лечении пострадавших после урагана "Дориан". Об этом в понедельник сообщает агентство  Prensa Latina.

Отмечается, что группа будет работать 30 дней. Руководство страны также пообещало перечислить $500 тыс. в качестве помощи.

По последней информации, число погибших в результате урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября, возросло до 44. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.

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Тринидад и ТобагоУраган "Дориан"
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