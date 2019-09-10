Специалисты из Тринидада и Тобаго окажут помощь в восстановлении Багам после урагана

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Тринидада и Тобаго направили на Багамские острова около 100 спасателей, медиков и инженеров для помощи в восстановлении инфраструктуры и лечении пострадавших после урагана "Дориан". Об этом в понедельник сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что группа будет работать 30 дней. Руководство страны также пообещало перечислить $500 тыс. в качестве помощи.

По последней информации, число погибших в результате урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября, возросло до 44. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.