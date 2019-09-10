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СМИ: более 600 тыс. домов в Японии остаются без света из-за последствий тайфуна

Ранее сообщалось, что в результате природной стихии в стране погибли три человека, еще 60 пострадали

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Не менее 610 тысяч домов в соседней с Токио префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества спустя сутки после того, как над этим регионом прошел сильный тайфун "Факсай". Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Устранить обрывы линий электропередач и восстановить другую инфраструктуру предполагается в течение среды. Для этого к работам будут привлечены подразделения Сил самообороны. Помимо отсутствия энергии в домах, на территории Тибы в ряде районов не функционируют светофоры, что создает затруднения на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.

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