Режим ЧС ввели в девяти районах Кировской области из-за переувлажнения почвы

КИРОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах Кировской области в связи с переувлажнением почвы из-за дождливой погоды. По предварительным данным, ущерб оценивается в 20 млн рублей, рассказал во вторник ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

"Введен режим чрезвычайной ситуации по переувлажнению почвы в девяти районах области: Кильмезском, Афанасьевском, Унинском, Шабалинском, Нагорском, Слободском, Свечинском, Фаленском и Зуевском. Погибли и пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади около 3 тыс. га, а также около 2 тыс. т сена. Ориентировочно, материальный ущерб составляет около 20 млн рублей. Площади и размер ущерба уточняются", - сказал Котлячков.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды был объявлен в шести районах области. В июле режим ЧС регионального характера ввели в связи с гибелью посевов озимых от выпревания на территории Куменского, Советского и Уржумского районов, где в 15 хозяйствах погибли озимые зерновые культуры на площади 3,8 тыс. га, а общий ущерб составил 23 млн рублей. Ранее, в мае - июле 2019 года в период вегетации сельхозкультур в трех районах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи: в Сунском и Советском районах пострадали посевы на площади 34 тыс. га, ущерб оценен в 113,4 млн рублей, в Лебяжском районе ущерб от гибели яровых зерновых культур и рапса на площади 722 га превысил 2,4 млн рублей. Кроме того, в Верхошижемском районе из-за града, ливня и сильного ветра погибли посадки картофеля на площади 60 гектаров.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время в области убрано 60% площадей зерновых и зернобобовых культур или 150 тыс. га, зерна намолочено 390 тыс. т при урожайности 26,1 ц/га. В 2019 году посеяно более 316 тыс. га яровых культур - пшеницы, ячменя, овса и других, площадь кормовых культур составит 444 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 570 тыс. т при урожайности 19,1 центнера с гектара.