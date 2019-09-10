Уголовное дело возбудили в Ленобласти после ДТП с тремя микроавтобусами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием трех микроавтобусов в Лужском районе Ленинградской области с двумя погибшими и двумя пострадавшими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Санкт-Петербургу и области.

Авария на федеральной трассе Р-23 произошла в понедельник утром - на дороге столкнулись три микроавтобуса: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo. В результате ДТП от полученных травм погибли на месте 40-летний водитель Ford Tourneo и его 64-летняя пассажирка. Также 56-летний водитель Hyundai Starex и 60-летняя пассажирка госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Следственным отделом ОМВД России по Лужскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель Ford Tourneo: он выехал на полосу встречного движения. "Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - отметили в ведомстве.