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На центральном рынке Геленджика произошел пожар

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

ГЕЛЕНДЖИК, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько торговых киосков горят на рынке Геленджика, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 09:22 на пульт "01" Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. В 09:23 к месту пожара направлены силы и средства МЧС России. В 09:25 прибытие первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено, что происходит возгорание роллетов (торговых киосков - прим. ТАСС) на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работает пять единиц техники и 15 человек личного состава.

 

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РоссияКраснодарский край
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