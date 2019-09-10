На центральном рынке Геленджика произошел пожар

ГЕЛЕНДЖИК, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько торговых киосков горят на рынке Геленджика, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 09:22 на пульт "01" Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. В 09:23 к месту пожара направлены силы и средства МЧС России. В 09:25 прибытие первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено, что происходит возгорание роллетов (торговых киосков - прим. ТАСС) на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работает пять единиц техники и 15 человек личного состава.