В ДТП в Ленинградской области пострадали пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении легкового автомобиля и скорой помощи в Ленинградской области выросло до пяти человек, их числе двое фельдшеров и пожилая пациентка, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя (скорой помощи и легковой машины - прим. ТАСС), два фельдшера и пациент скорой помощи - женщина 1944 года рождения", - говорится в распространенном ведомством сообщении. Столкновение машины "ВАЗ" и скорой помощи во Всеволожске произошло около 15:00 мск. Первоначально сообщалось о четверых пострадавших.

По данным ведомства, виновников ДТП является водитель легковушки, который двигался на разрешающий сигнал светофора, однако не предоставил преимущество скорой помощи, ехавшей с включенной сиреной. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото, на которых видно, что после столкновения скорая помощь перевернулась.