Авария на водопроводе оставила без воды более 54 тыс. человек в Вязьме

ТАСС, 10 сентября. Практически весь город Вязьма в Смоленской области остался без холодной воды из-за аварии на водопроводе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области.

"Поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Вязьме. Причина отключения: авария на водопроводе, диаметром 600 мм. В зоне отключения находятся 4390 жилых дома различной этажности с населением 54754 человек, 28 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

По данным администрации Смоленской области, население города Вязьма чуть больше 55 тыс. человек. В настоящее время "Смоленск Вода" приступила к аварийно-восстановительным работам.