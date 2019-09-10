В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Склад ГСМ горит в Богородском районе Нижегородской области, пожару присвоен максимальный уровень сложности, его площадь - 5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.

По предварительной информации, площадь горения составляет 5000 кв. м. В настоящее время в тушении пожара задействованы 96 пожарных и спасателей, а также 26 единиц техники. В МЧС сообщили, что для последующего тушения готовится пожарный поезд, применение авиации невозможно из-за темного времени суток.

По данным ЕДДС Богородского района, вблизи места пожара нет жилых домов. "Это промзона, рядом нет жилых домов", - отметила собеседница агентства.