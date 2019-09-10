Два человека пострадали при пожаре на складе ГСМ в Нижегородской области

ТАСС, 10 сентября. Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пока [есть информация] о двух пострадавших. Одного увезли в ожоговый центр, решается вопрос о госпитализации второго в 13-ю больницу Нижнего Новгорода", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на место ЧП прибыл замгубернатора Дмитрий Краснов.