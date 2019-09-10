Разлив нефтепродуктов произошел в промзоне в Нижегородской области, где горит склад ГСМ

ТАСС, 10 сентября. Разлив нефтепродуктов произошел на месте пожара в Богородском районе Нижегородской области, где горит склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщил журналистам первый замначальника ГУ МЧС по Нижегородской области Владимир Бирючков.

"В настоящий момент происходит горение на площади 5 тыс. кв. метров. Образовался разлив нефтепродуктов, предварительно, масел", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сейчас решается вопрос о привлечении к тушению пожара двух пожарных поездов.