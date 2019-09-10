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Самолет Москва - Анталья вынужденно сел в Краснодаре из-за технической неисправности

На борту находились 215 пассажиров

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью (Турция), вынужденно приземлился в Краснодарском аэропорту. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

Согласно данным портала слежения за самолетами Flightradar24, борт Airbus A321-231 авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Домодедово. Затем он развернулся над Черным морем и вернулся в Россию.

"В 22:07 мск в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва - Анталья. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнила, что на борту находились 215 пассажиров. Подробности уточняются.

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