Источник: отказ радиосвязи привел к вынужденной посадке самолета в Краснодаре

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отказ радиосвязи стал причиной вынужденной посадки в аэропорту Краснодара самолета авиакомпании Red Wings рейса Москва - Анталья (Турция). Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Причиной изменения маршрута и вынужденной посадки самолета авиакомпании Red Wings, который вылетел из Москвы и направлялся в Анталью, стал отказ радиосвязи", - сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, ранее во вторник вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности. Согласно данным портала Flightradar24 ("Флайтрадар"), борт Airbus A321-231 авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Домодедово. Затем он развернулся над Черным морем и вернулся в Россию. На борту находились 215 пассажиров.