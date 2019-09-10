Открытое горение на складе ГСМ в Нижегородской области ликвидировано

ТАСС, 11 сентября. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Открытое горение ликвидировано", - отметил собеседник агентства.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером во вторник, пожару присвоен максимальный уровень сложности. Пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела и был госпитализирован, второму медицинская помощь была оказана на месте.