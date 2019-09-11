В городе Кингисепп в Ленинградской области на стоянке сгорели 12 микроавтобусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в среду в городе Кингисепп Ленинградской области на стоянке для транспортных средств. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону, в результате сгорели 12 микроавтобусов.

"Горели 12 микроавтобусов, пожар уже потушили, без жертв и пострадавших, сейчас выясняются причины, на месте работают сотрудники отдела дознания", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, сигнал о пожаре на улице Карла Маркса поступил 03:28 мск. Для тушения пожара было задействовано девять человек и три единицы спецтехники. Около 04:25 мск возгорание было потушено.

Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автобусы марки Ford находились на огороженной площадке, на место пожара выезжал наряд полиции. "По данному факту проводится проверка", - отметили в ведомстве.

Источнк в экстренных службах в свою очередь сообщил, что ущерб составил 30 млн рублей, вероятной причиной инцидента является поджог. "Сумма ущерба составила 30 млн рублей. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. На видео - четверо неизвестных, которые, по предварительным данным, совершают поджог", - сказал собеседник агентства.

В новость в 10:13 мск внесены изменения - добавлена информация источника в экстренных службах.