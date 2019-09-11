Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Крымские спасатели ищут в районе Керченского пролива 15-летнего подростка, которого унесло в море вечером 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Накануне в 17:30 мск в поселке Маяк на пляже пансионата "Прибой" мужчина 1997 года рождения, со слов очевидцев, пошел купаться и стал тонуть. Его брат 2004 года рождения отправился на помощь. Мужчина вышел из воды, а его брат нет. На данный момент ведутся поисковые работы", - рассказали в ведомстве.

С понедельника на полуострове действует штормовое предупреждение, сообщалось на сайте МЧС по Крыму. 11 сентября в регионе ожидается северо-восточный ветер с порывами до 20-25 м/с.