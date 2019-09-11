Четырехлетняя девочка попала в больницу после нападения собаки в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 11 сентября. Четырехлетний ребенок госпитализирован в Комсомольске-на-Амуре после нападения на него собаки, сообщается в среду на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"На окраине города Комсомольска-на-Амуре дети играли с мячом на улице. Во время игры мяч попал на территорию одного из дачных участков, четырехлетняя девочка решила его забрать, зашла на огороженную территорию и подошла к будке, возле которой лежал мяч. В этот момент на нее напала собака, которая находилась на цепи. В результате происшествия ребенок получил травмы, доставлен в больницу, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка, ведется расследование. Установлено, что семья пострадавшей девочки на учете в органах профилактики не состоит.