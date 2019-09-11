К пожару на складе под Нижним Новгородом могла привести аварийная работа оборудования

ТАСС, 11 сентября. Аварийный режим работы электрооборудования, по предварительным данным, стал причиной пожара на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования", - отметила собеседница агентства.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером во вторник. Пожару присвоили максимальный уровень сложности, а потушить его удалось в 02:10 мск 11 сентября.

По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела, ему потребовалась госпитализация; второму медицинскую помощь оказали на месте.