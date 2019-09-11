Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метро

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на участке Сокольнической линии московского метро из-за падения пассажира. Об этом сообщается в среду в Twitter столичной подземки.

"На Сокольнический линии нет движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел на станции "Университет".

"На "Университете" пассажир упал под поезд. Из-за этого на Сокольнической линии есть перебои в движении поездов", - сказал собеседник агентства.

О состоянии здоровья упавшего под поезд пассажира не сообщается.

В новость были внесены изменения (11:41 время мск) — добавлены подробности после третьего абзаца.