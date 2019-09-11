В Удмуртии возбудили дело после суицида ученого у здания Госсовета

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - говорится в сообщении. Следователи намерены выяснить мотивы поступка погибшего мужчины, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Накануне руководитель СУ СК РФ по региону Рустам Тугушев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, мужчину зовут Альберт Разин.

После ЧП Разина доставили в критическом состоянии в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь мужчина умер.