Полиция Украины проводит обыски в одном из отделений Приватбанка

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция Украины проводит обыск в одном из отделений Приватбанка - крупнейшего в стране банка, который ранее принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому и был национализирован в 2016 году. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы банка Олег Серга.

"Обыск связан с одним из договоров, заключенных с Приватбанком", - сказал он украинскому изданию LIGA.net.

Позже в пресс-службе учреждения уточнили, что обыск "проводился в главном офисе Приватбанка в Днепре при поддержке спецназа полиции на основании постановления Октябрьского районного суда города". Основанием для обысков, по данным банка, стало возможное "превышение должностными лицами своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими кадровыми и консалтинговыми компаниями".

В пресс-службе также добавили, что правоохранители пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка. Вместе с тем там добавили, что банк сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. В то же время проведение оперативных мероприятий по принудительному изъятию нескольких документов с привлечением спецназа полиции в банке расценивают "как давление и препятствие нормальной работе офиса".

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд).

Окружной административный суд Киева 18 апреля по иску Коломойского к Национальному банку Украины и правительству страны признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.