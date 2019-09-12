Четыре человека пострадали на Камчатке при наезде автомобиля на автобусную остановку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в автобусную остановку на Камчатке, четыре человека госпитализированы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Утром в четверг автомобиль врезался в автобусную остановку на 50 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Пострадали четыре человека, все они госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пенсионер 1941 года рождения, выезжая на Suzuki Escudo со второстепенной дороги на главную, не пропустил Nissan X-Trail под управлением 37-летней женщины. Машины столкнулись, и Nissan по инерции понесло на автобусную остановку, где стояли три человека. От удара бетонная плита остановки упала на людей, придавленной оказалась пожилая женщина.

"В момент происшествия мимо проезжал рейсовый автобус, пассажиры пришли на помощь пострадавшим в ДТП. Но когда они извлекали из-под плиты женщину, бетонную конструкцию уронили на ногу виновнику аварии, также помогавшему пострадавшим", - сказали в ГИБДД.

В больницу с места происшествия доставлены четыре человека. Женщина, попавшая под бетонную плиту, находится в реанимации, еще трое получили травмы различной степени тяжести.