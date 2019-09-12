Жителей Приангарья подозревают в хищении нефти из магистрального трубопровода

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемых в хищении нефти из магистрального нефтепровода Красноярск - Иркутск, возбуждено дело, сообщается в четверг на сайте МВД области.

"В дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение от сотрудников службы безопасности нефтяной компании о том, что в 900 м от федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" обнаружена незаконная врезка. Также обнаружены две большегрузные автомашины, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти. Кроме того, в отдел полиции доставили 37-летнего ранее неоднократно судимого водителя машины ВАЗ. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа также обнаружила на расстоянии около 700 м до врезки металлический кран, прикрепленный к армированной 15-миллиметровой трубе, ведущей к нефтепроводу. "Стражи правопорядка обнаружили и изъяли следы пальцев рук, шланги с шаровыми кранами, бинокль, портативные зарядные устройства", - уточняется в сообщении.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет.