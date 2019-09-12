В Подмосковье задержали мошенников, похитивших 7,7 млн рублей при оформлении ипотеки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники отдела уголовного розыска по Дмитровскому городскому округу Подмосковья задержали участников группы, похитивших более 7 млн рублей при оформлении ипотечного кредита. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейскими установлено, что злоумышленники, в число которых входили сотрудники одного из банков, подыскали мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, и предложили ему за небольшое вознаграждение обратиться в финансовое учреждение для оформления ипотеки на покупку квартиры в Москве. Правонарушители снабдили заемщика поддельными документами для проведения фиктивной сделки. После того, как кредит был одобрен и денежные средства переведены, участники группы похитили 7,7 млн рублей из банковской ячейки", - сказала она.

Подозреваемые установлены и задержаны сотрудниками полиции. "Ими оказались шестеро жителей Дмитровского района в возрасте от 31 года до 38 лет, один из которых был ранее судим", - добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.