Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, около 04:00 мск на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань инспектор ДПС подал сигнал об остановке водителю автомобиля Chevrolet Niva без государственных регистрационных знаков, который проигнорировал законные требования и продолжил движение на большой скорости. Было организовано преследование нарушителя, который попытался скрыться в жилом секторе села Линейное. Через несколько минут полицейские блокировали внедорожник.

"Водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался от прохождения медосвидетельствования, за что впоследствии был привлечен к административной ответственности. Характерный запах алкоголя исходил и от двух пассажиров. При себе они не имели никаких документов, но после дактилоскопирования выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, а также житель Краснодарского края 1985 года рождения, осужденные за кражу, грабеж и разбой. Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений в Калмыкии и, самовольно покинув исправительное учреждение, направились в Астрахань", - отметили в пресс-службе.

Злоумышленники позже пояснили, что хотели принять участие в праздновании Дня города в Астрахани.

Астраханские полицейские сообщили о данном факте коллегам из Элисты. Впоследствии осужденных передали сотрудникам УФСИН России по Калмыкии.