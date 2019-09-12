СК Башкирии возбудил дело после отравления 15 человек шаурмой

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пищевого отравления 15 человек в Уфе. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") по факту пищевого отравления 15 человек", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что все отравившиеся приобрели шаурму в киоске на одной из остановок Уфы. Сейчас деятельность точки общепита приостановлена, а продукты изъяты, добавили в СК.

По данным Минздрава Башкирии, госпитализация потребовалась 14 пострадавшим, среди них пятеро детей. В тяжелом состоянии находятся четверо детей и один взрослый.