{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены из пистолета

Происшествие произошло на улице Маршала Тухачевского

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в одной из квартир на северо-западе Москвы подозреваемого в убийстве мужчину. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Поступила информация о противоправных действиях в доме по улице Маршала Тухачевского. Сотрудники на месте задержали подозреваемого в убийстве. Устанавливаются обстоятельства трагедии", - рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убийство было совершено из пистолета ТТ. Мужчина застрелил свою жену на почве ревности. "Правоохранители выясняют, откуда у подозреваемого было оружие, снятое с вооружения российских силовых структур", - отметил источник.

Теги
Россия
В Удмуртии возбудили дело по факту злоупотреблений полномочиями в фонде поддержки бизнеса
Ущерб муниципальному бюджету оценивается в 16,2 млн рублей
Читать полностью