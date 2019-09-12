В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены из пистолета

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в одной из квартир на северо-западе Москвы подозреваемого в убийстве мужчину. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Поступила информация о противоправных действиях в доме по улице Маршала Тухачевского. Сотрудники на месте задержали подозреваемого в убийстве. Устанавливаются обстоятельства трагедии", - рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убийство было совершено из пистолета ТТ. Мужчина застрелил свою жену на почве ревности. "Правоохранители выясняют, откуда у подозреваемого было оружие, снятое с вооружения российских силовых структур", - отметил источник.