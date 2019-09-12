В Удмуртии возбудили дело по факту злоупотреблений полномочиями в фонде поддержки бизнеса

ИЖЕВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Удмуртии возбудили дело по факту злоупотреблений полномочиями должностным лицом Игринского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"По материалам сотрудников органов внутренних дел Удмуртской Республики возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом Игринского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из управленцев фонда с 2012 по 2019 год незаконно кредитовал себя как индивидуального предпринимателя и не выплачивал кредиты.

"В результате этого муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 16,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В начале августа на аппаратном совещании органов госвласти первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин сообщил, что работниками Удмуртского фонда развития предпринимательства выявлена недостача целевых средств в Игринском муниципальном фонде на общую сумму более 29 млн рублей. Недостачу удалось обнаружить во время объединения шести муниципальных фондов с республиканским, что, по словам Свинина, позволит выдавать кредиты предпринимателям с меньшей ставкой.

Игринский фонд поддержки предпринимательства предлагает бизнесменам, зарегистрированным на территории района, микрозаймы в размере до 1 млн рублей сроком до 36 месяцев. Кроме того, фонд осуществляет бесплатную поддержку для предпринимателей в виде консультаций по хозяйственной деятельности и проводит образовательные мероприятия: семинары, круглые столы и мастер-классы.