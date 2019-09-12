В поселке под Краснодаром тушат пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в поселке Индустриальный под Краснодаром, площадь горения возле складских помещений увеличилась до 1,8 тыс. кв. метров, объявлен третий ранг пожара. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"Горение сухой растительности, деревянных поддонов на открытой территории и складского помещения на общей площади около 1800 кв. метров. Объявлен ранг пожара №3. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, "в 11:50 мск [объявлена] локализация на площади 1800 кв. метров".

К ликвидации возгорания привлечены 55 человек и 21 единица техники, от МЧС России 45 человек и 15 единиц техники. Проводится наращивание группировки.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, из-за ветра есть угроза распространения огня.

В новость в 12:12 мск внесены изменения - добавлены подробности по тексту.