В Краснодаре задержан мужчина за кражу у известного футболиста 12 наручных часов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Краснодаре мужчину, подозреваемого в краже у известного футболиста 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту. По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 млн рублей", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого местного жителя. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько украденных часов мужчина успел продать. Другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято полицейскими и передано законному владельцу.